Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal üretim verilerini paylaştı

Türk tarımının üreticinin alın teriyle büyüdüğünün altını çizen Bakan Albayrak, üretimdeki artışlara dikkat çekti.

Türkiye, ekonomideki büyümesini tarım sektöründe de sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tarımda yıllık ortalama büyüme hızının yüzde 2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde olduğunu kaydetti.

Bakan Albayrak, TÜİK verilerine göre kırmızı et üretiminin 366 bin 658 tondan 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldiğini belirtti.

"OECD VE AB ÜLKELERİNİN ÇOK İLERİSİNDE"

Albayrak, Twitter hesabındaki videolu paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366 bin 658 tondan 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldi.

Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan tarımsal üretim paylaşımı ViDEO