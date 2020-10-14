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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G-20 toplantısı paylaşımı

    Bakan Albayrak, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile küresel ekonomik toparlanmayı ele aldı.
    • AA
    • 14.10.2020 - 15:42
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G-20 toplantısı paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile düzenlenen toplantıya katıldı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldiklerini belirtti.

    EKONOMİK TOPARLANMA İÇİN EYLEM PLANI KONUŞULDU

    Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaşan Albayrak, küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalınan toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını ifade etti.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tan G-20 toplantısı paylaşımı #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tan G-20 toplantısı paylaşımı #2

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tan G-20 toplantısı paylaşımı #3

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