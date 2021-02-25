"Ekonomik Reform" çalışmalarında sona gelindiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni "Ekonomik Reform" paketine ilişkin müjdeyi dünkü İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde duyurmuştu.

Erdoğan, “Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak darbe anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak, hem de 2023 vizyonumuza kavuşmuş olacağız. Önümüzdeki salı günü tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı paylaşacağız. Bir sonraki hafta da inşallah ekonomik reform paketini açıklayacağız.” demişti.

“ÇALIŞMALARIMIZDA SONA GELDİK”

Yeni pakete ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini Twitter hesabı üzerinden açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da “Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.” dedi.

Bakan Elvan, “2021 yılı reformlar yılı olacak.” diye de ekledi.