Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TESK yönetimiyle yaptığı toplantının ardından yeni destek paketlerinin gelebileceğinin sinyalini verdi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'yi de etkisi altına almasının ardından uygulanan kısıtlamalar esnafı zor duruma düşürdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnafı bu zor durumdan çıkarmak için harekete geçti ve birçok yardımda bulundu.

Kısıtlama kararlarının uzaması nedeniyle yeni problemleri oluşan esnaflar, hükümetten yeni bir adım bekliyordu.

Bu kapsamda, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yönetimi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'I ziyaret etti.

Toplantıda, esnafın yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. Bakan Elvan, esnafın taleplerini öğrendi.

Toplantının ardından Twittter hesabından açıklama yapan Bakan Lütfi Elvan, esnafın her zaman yanında olduklarını bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Elvan'ın yaptığı açıklama, esnafın oluşan sorunlarına karşı yeni bir destek paketinin sinyali olarak algılandı.

"SORUNLARI DİNLEDİK, ESNAFLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Lütfi Elvan, “Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar.” dedi.