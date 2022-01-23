Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KDV sadeleştirilecek

Ekonomist ve akademisyenlerle görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne dair yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede, ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları ile bir araya gelen BHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ, ÜLKE GERÇEKLERİYLE İÇ İÇE"

Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu belirten Bakan Nebati, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde "Kur Korumalı TL Mevduat" gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdiklerine değinen Bakan Nebati, TL mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı.

"TL TASARRUFLARINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"KDV'Yİ SADELEŞTİRECEĞİZ"

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefledikleri adımlardan da bahseden Bakan Nebati, proje bankacılığının hızlandırılacağını ve Katma Değer Vergisi’nde tüm kesimleri memnun edecek bir sadeleştirilme yapılacağını vurguladı.

BAKAN NEBATİ, KONUKLARI DİNLEDİ

Ekonomistlerin ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantı sonrası konuklara tek tek söz veren Bakan Nebati, tüm katılımcıların görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü.

Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi - VİDEO

İSLAM MEMİŞ: "BEN ŞAHSEN İKNA OLDUM"

Toplantıya katılan ekonomist ve akademisyenler, toplantı çıkışında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şunları kaydetti:

"Ben toplantıdan çok memnun kaldım. Sayın Bakan kendinden emin ve önünde çok ciddi projeler olduğunu, bunun da piyasaları pozitif yönde etkileyeceğini söyledi. Ben şahsen ikna oldum. Özellikle Merkez Bankası'na vurgu yaptı. Merkez Bankasının önümüzdeki haftalarda yeni enstrümanlara açıklayacağını ifade etti. Bu da pozitif yönde etkiliyor. Londra ziyaretinden bahsetti. Londra'ya gidecek ve iş adamlarıyla, sermaye sahipleriyle burada bir toplantı yapacak. Bu da aslında sıcak para akışı için önemli bir destek olacak Türkiye ekonomisine."

"20 ARALIK VURGUSU ÖNEMLİYDİ"

Memiş, Bakan Nebati'nin bugünkü toplantıda, 20 Aralık'ta piyasaya herhangi bir müdahalede bulunulmadığını aktardığını belirterek, "20 Aralık gündüz saatlerinde vatandaşların veya şirketlerin 942 milyon dolarlık döviz aldığını ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle açıklamalarından sonra 1 milyar 280 milyon dolarlık da bir satış yaptığını da söylemiş oldu. Buradaki vurgusu önemliydi." açıklamasında bulundu.

HİKMET BAYDAR: "BÖYLE TOPLANTILARLA RİSKLERİ ORTADAN KALDIRABİLİRİZ"

3. Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Baydar ise piyasanın en çok önem verdiği konulardan birisi güven olduğunu, Bakan Nebati'nin de toplantıda açık ve net bir şekilde gereken bütün bilgileri açıkladığını söyledi.

Baydar, son derece samimi bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Neredeyse herkes içini döktü diyebilirim. Dolayısıyla burada bizim kafamızdaki muğlaklıkları gidermeye çalıştı. Son derece de başarılıydı. Bizler de düşüncelerimizi, fikirlerimizi kendisine ifade ettik. Oldukça olumlu bir görüşmeydi. Bunun sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler hep önümüze bir kur riski olarak, bir faiz riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarla bu riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabilecek." ifadelerini kullandı.

BORA DOĞANAY: "GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİMİZİ İLETTİK"

KT Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bora Doğanay da "Çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Bakan'ın pozitif enerjisiyle biz de bu yeni program hakkında daha detaylı olarak bilgilenmiş olduk. Biz de sektör olarak bu konuyla alakalı olarak görüşlerimizi ve aynı zamanda beklentilerimizi ilettik." değerlendirmesinde bulundu.