Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonla ilgili öngörülerimiz bir bir gerçekleşiyor Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı TV programında kendisine sorulan sorulara yanıt vererek, öngörülerinin gerçekleştiğini gördüklerini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV canlı yayınında Türkiye'nin ekonomisine dair açıklamalarda bulunarak, gündemle ilgili soruları yanıtladı.

Konuşmasında Kur Korumalı Mevduat'ın bu yıl sonlandırılmayacağını belirten Nebati, dolarda da dillendirildiği gibi bir rallinin söz konusu olmadığını aktardı.

Enflasyondaki gerilemenin baz etkisinin dışında kendi yürüttüklerini çalışmanın da sonucunda gerçekleştiğini gözlemlediklerini belirten Nebati, büyüme hedeflerini de yüzde 5,5'e çıkarttıklarını hatırlattı.

"Enflasyon bize de sürpriz oldu"

Bakan Nebati, son açıklanan nisan enflasyonunun yüzde 45'in altında beklediklerini ancak daha da altında gelen yıllık yüzde 43,68 gelen verinin kendileri için de sürpriz olduğunu vurgulayarak söyle konuştu:

Enflasyonun aralık ayında bir baz etkisiyle düşmenin başlayacağını ifade etmiştik. Öngörüler bir bir gerçekleşiyor. Emtia fiyatlarının beklenmedik bir şekilde artmasına ve dünyanın tamamında enflasyonist baskı oluştu. Kurlardaki ralliyle beraber enflasyonu en şiddetli ülkelerden olduk. Enflasyonu vatandaşımız çok ağır bir şekilde hissetti. Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissedilir düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti.

"Emekli maaşları artırılacak"

Bakan Nebati, emekli maaşlarının temmuzda artırırken şartlarının daha da iyileştirileceğinin sinyallerini vererek, şöyle konuştu:

En düşük maaşlı emeklilerimizin geçinmesinde sıkıntı görüp en düşük emekli maaşını 7 bin 500'e çıkarttık. Haklı bir tepki geldi. Emekli maaşını 7 bin 500 liradan fazla alanların da maaşları ayarlanacak. Tabii bunun için Meclis'in açılması beklenecek. Temmuz ayında emeklilere bir zam yapılacak. Bu zam enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşmeden gelen yüzde 6 farkla yapılacak. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz.

Düşük faiz

Bakan Nebati Türkiye Ekonomi Modeli'ne de değinerek düşük faizle ekonominin ilerlediğini ülkenin yönetilebildiğini gördüklerini belirtti. Nebati, politika faizinin yükselmeyeceğini de konuşmasında kesin bir dille aktararak "Birileri yüksek faiz bekliyor, gerçekleşmeyecek." dedi.

"Dolarda bir ralli söz konusu değil"

Nebati, "Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" şeklindeki soruya, bu algının fısıltı gazetelerinin yorumu olarak baktıklarını söyledi. Nebati bu soruya, "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil. Türkiye'de ralli yapacak bir altyapı da yok." şeklinde yanıt verdi.

"Kur Korumalı Mevduat bu yıl sonlandırılmaz"

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili ne zaman bitirileceği sorusuna, bu yıl sonunda bitirmek amacıyla geçici bir uygulama olduğunu ancak uygulamanın sürebileceğini düşündüğünü iletti.

"Vaatler bütçeye yük değil"

Vaatlerin bütçeye yükü sorulduğunda ise Bakan Nebati, tüm vaatlerin ve EYT'nin yüküne şimdiden hazılıklı olunduğunu aktardı.