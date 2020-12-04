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    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bakanımızın banka ATM'leriyle ilgili bir açıklaması söz konusu değil

    Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi yapılan banka ATM'leriyle ilgili açıklamaların gerçeği yansıtmadığı uyarısında bulunuldu.
    • AA
    • 04.12.2020 - 12:21
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 12:27
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bakanımızın banka ATM'leriyle ilgili bir açıklaması söz konusu değil

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını, Elvan'ın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını bildirdi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada Sayın Bakanımız ve bakanlığımıza aitmiş gibi açıklamalar paylaşılmaktadır. Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir." denildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bakanımızın banka ATM leriyle ilgili bir açıklaması söz konusu değil #1

    “BANKA ATM'LERİ İLE İLGİLİ GÖRSELLER KAMUOYUNU YANILTIYOR”

    Söz konusu görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu vurgulanarak, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

    HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı kaydedildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bakanımızın banka ATM leriyle ilgili bir açıklaması söz konusu değil #2

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