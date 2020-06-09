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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Euroclear Bank ile anlaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Euroclear Bank ile anlaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır."