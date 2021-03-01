Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı.

Dünya genelinde piyasaları hareketlendiren kripto para işlemleri, Türkiye'de de profesyonel yatırımcıların dışında geniş halk kesiminin de ilgisini çekiyor.

Çok sayıda insanın mobil vasıtalarla işlem yapmasına dikkat çeken uzmanlar ise vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

UYARILAR ULUSLARARASI BOYUTTA SÜRÜYOR

Bu uyarılar sadece Türkiye ile sınırlı değil. Küresel anlamda bir kaygı söz konusu. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından, dünya üzerine etkili merkez bankalarına kadar birçok kurum kripto paraların spekülatif olduğunu vurgulayarak, bağlı olduğu bir yapı ve kuralları olmamasından duydukları endişeyi dile getiriyor.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denildi.