Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'devlet memurları yiyecek yardımı' açıklaması

Haber Merkezi

Bugün bir medya organında yayınlanan habere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı, paylaşım yaparak, gerçeklerin çarpıtıldığını ve içeriğin kasıtlı üretildiğini bildirerek, hukuki yollara başvuracağına dikkat çekti.

Söz konusu haberde bakanlığın yemek ihalesini anlatırken, lüks tüketime yönelik yeni bir alım gibi yansıtıldığı görülürken, Bakanlığın duyurusunda ise bunun her yıl yapılan rutin 'devlet memurları yiyecek yardımı' olduğu bildiriliyor.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Bugün Sözcü Gazetesi'nde, Deniz Ayhan imzası ile, 'Emekliye un çorbası Bakan'a sosyete mantısı' başlığı ile yayımlanan haber son derece kasıtlı, çarpıtılmış ve zorlama bir haberdir.

"DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMINA YÖNELİK İHALE"

Devlet Memurları Yiyecek yardımı yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Devlet Memurları ile sözleşmeli personel için öğle yemeği yardımı verilmektedir. Bu kapsamda, tüm Bakanlıklarda olduğu gibi, Bakanlığımız çalışanlarına da öğlen yemeği yardımı hizmet alımı yöntemiyle ile temin etmektedir. Anılan yönetmelik hükmü gereği bir kısmı genel bütçeden bir kısmı da yemek hizmetinden yararlanan personelden temin edilerek karşılanmaktadır. Söz konusu ihale verilen yemek hizmetine yönelik bir ihaledir.

"BU İHALELER HER YIL DÜZENLENİYOR"

Bu çerçevede, kamu kurumlarında görev yapan personelin günlük yemek ihtiyacını karşılamak üzere yapılan bu tür ihaleler, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve belirlenen bütçe çerçevesinde planlanmaktadır.

"HABERDEKİİ SUNUM ART NİYETLİ"

Tüm bu bilgiler ışığında, Bakanlığımız personeline sunulan öğle yemeğini Sayın Bakanımızın özel menüsü gibi sunmak, bunu da kolaj diyerek Sayın Bakanımıza ait olmayan suni bir görüntüyle vermek ne kadar art niyetli olduklarının ispatı olmuştur.

HUKUKİ HAKLAR KULLANILACAK