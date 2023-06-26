Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan manipülasyon açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Gazete'sinde yayınlanan "Kalanları satacaklar" başlıklı haberle ilgili basın açıklaması yaparak kamuoyuna seslendi.
Bakanlığın açıklamasında yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle dendi:
26 Haziran 2023 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfadan verdiği, 'kalanları satacaklar' başlıklı haberi gerçeği yansıtlayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçli yalan haberdir.
"Yayınlanan haber yıpratma amacı taşıyor"
Bu haber sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir.