Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'milyarlık arazi' haberine yalanlama Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma bir haber olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

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Zaman zaman medyada yayınlanan bazı haberlerin gerçeği yansıtmaması ile ilgili yalanlama ve düzeltme yapılarak kamuoyu aydınlatılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Birgün gazetesinde ilk sayfadan verilen habere konu olan ihalenin gerçekleştirildiği tarihin 13 Nisan 2023 olduğu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilgili tarihte Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye’de de olmadığı beyan edildi.

Bakanlıktan yapılan yalanlama metni şöyle:

Birgün gazetesinde İsmail Arı imzası ile ilk sayfadan verilen “Milyarlık arazi Şimşek’in Dostuna” başlıklı çıkan haber maksatlı ve çarpıtma bir haberdir. Habere konu olan ihalenin gerçekleştirildiği tarih 13 Nisan 2023 olup bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ilgili tarihte Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye’de de değildir.

"Benim akrabam ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye, kuruma ayrıcalık tanınmayacaktır"

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, atandığı ilk gün (04.06.2023) Bakanlığımızın birimleri ile Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına net talimat vermiştir. Bakan Şimşek bu talimatı ile ‘Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi benim akrabam ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye, kuruma ayrıcalık tanınmayacaktır.’ ifadesini açıkça belirtmiştir.

"Arkadaş olduğu için bu araziyi aldı, iması ile yapılan haber doğru değildir"

Bakanlık, açıklamasında bu yaklaşımın Bakan Şimşek’in geçmiş 11 yıllık bakanlık döneminin net bir duruşu olduğunu belirterek açıklamayı şu ifadelerle sürdürdü:

Bu çerçevede bir fotoğraf karesi ve zorlama bir ifade ile, ‘Arkadaş olduğu için bu araziyi aldı.’ iması ile yapılan bu haber kesinlikle doğru değildir. Bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algı, gazetecilik etiğine de aykırıdır.

"Hukuki süreç başlatılacak"

Bakanlığın açıklamasında, gazetecinin kamuoyunu yanıltma yoluna gittiği belirtilerek, kaynağına sormadan yapılan bu haber için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.