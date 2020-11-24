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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahvil ihracı yetkisi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 3 bankaya tahvil ihracı yetkisi verdiğini duyurdu.
    • AA
    • 24.11.2020 - 14:37
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahvil ihracı yetkisi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdiğini açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, "Bakanlık, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi." ifadeleri yer aldı.

    Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e verilen yetki dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı için geçerli.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ndan tahvil ihracı yetkisi #1

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