Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüzel kişilerin kimlik tespiti kararı Artık uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka uygulamalarının kullanılabilmesine imkan sağlandı. Böylelikle tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka uygulamaları devreye girecek.

AA

Yapay zeka uygulamaları giderek hayatımıza daha çok alanda girmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'i bugünkü Resmi Gazete'te yer aldı ve yürürlüğe girdi.

Bu kararla birlikte tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka uygulamalarının kullanılabilmesine imkan tanındı.

Tüzel kişilerle uzaktan müşteri ilişkisi kurulması zorunluluğu doğdu

Sadece gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabiliyorken finans sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler, gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için de uzaktan müşteri ilişkisi kurulmasını gerektirdi.

Bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin sertifikasyon şartı getirildi

Uzaktan kimlik tespitinin teknoloji yoğun bir uygulama olduğu dikkate alınarak, dış hizmet alımlarında gerekli güvenlik şartlarını sağlamak amacıyla bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin sertifikasyon şartı ile uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka uygulamalarının kullanıldığı durumda teknik bazı hususlarda raporlama şartı getirildi.