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Hazine yarın devlet tahvili ihalesi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacağını duyurdu. Ayrıca devlet tahsili ihracına salı günü devam edilecek.
- AA
- 03.10.2021 - 14:27
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
SALI GÜNÜ 2 İHALE YAPILACAK
Salı günü ise 2 ihalenin yapılacağı duyuruldu. İlk ihalede 4 yıl (1.561 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
DEVLET TAHVİLİ YENİDEN İHRACI GERÇEKLEŞECEK
Aynı gün yapılacak ikinci ihalede, 5 yıl (1.792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.