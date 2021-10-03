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Hazine yarın devlet tahvili ihalesi yapacak

Hazine yarın devlet tahvili ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacağını duyurdu. Ayrıca devlet tahsili ihracına salı günü devam edilecek.