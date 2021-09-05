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    Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihracına imza atacağı bilgisini verdi.
    • AA
    • 05.09.2021 - 17:14
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    Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusuna göre, yarın düzenlenecek devlet tahvili ihracı ihalesinde; 2 yıl (819 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

    DEVLET TAHVİLİ İHRACI

    Bireyler veya kurumlar yatırım portföylerinde riskleri dengelemek amacıyla belirli bir oranda hazine bonosu ve devlet tahvili bulundurabilir. Devlet güvencesine sahip, risksiz, sabit getirili ve yüksek likiditeye sahip yatırım araçları olan devlet tahvilleri iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilir.

    Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek #1

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