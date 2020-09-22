Hazır giyim ihracatçıları yükselişe geçti

Yıla umutla başlayan hazır giyim ihracatçıları, koronavirüs salgını ile birlikte düşüşe geçti. Ancak sektör, normalleşme süreci ile birlikte haziran ayından bu yana kayıplarını gidermeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle nisan ve mayıs aylarında yüzde 40 civarında düşen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, ağustosta yüzde 11'lik yükseliş yakaladı.

NORMALLEŞME SİNYALLERİ SEKTÖRE YARADI

Avrupa'daki normalleşme sinyalleri ve insanların sokağa çıkmalarıyla beraber hazır giyim sektörü de toparlanmaya başladı.

HAZİRANDA BAŞLAYAN YÜKSELİŞ İVMESİ SÜRDÜ

Haziran ayında 2019'un aynı ayına göre yüzde 25'lik artışla 1 milyar 357 milyon dolar ihracatı yakalayan sektörün yükselişi, temmuzda da devam etti. 2019 Temmuz ayına göre 2020 Temmuz'da hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, yüzde 8,5'lik artışla 1 milyar 812 milyon dolara olarak gerçekleşti.

Sektör ağustosta da yükselişini sürdürdü ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 1 milyar 545 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı.

“VİRÜS ÇIKACAĞINI HESABA KATMAMIŞTIK”

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, ihracatta ocak-şubat döneminde yüzde 15 artış yakaladıklarını belirtti.

Sertbaş, "Çin'de yeni tip koronavirüsün çıkışıyla daha da yoğun bir talep olacağını, bu seneyi çok daha iyi rakamlarla kapatacağımızı düşünüyorduk ama bizde de virüs çıkacağını hesaba katmamıştık." dedi.

"BU SENE 17 MİLYAR DOLARI GEÇERİZ"

Virüsün Çin'den sonraki merkezinin Avrupa olduğunu anımsatan Sertbaş, şunları kaydetti:

"Bu sene 17 milyar doları aşarız diye öngörüyoruz. Yeter ki ikinci dalga bizleri, Avrupa'yı kapatmasın."

"AVRUPALI UZAK DOĞU'DAN KOPMA NOKTASINDA"

Avrupa'daki alıcıların yakın çevreden alışverişlerini tamamlamak gibi bir planlarının olduğunu ifade eden Sertbaş, "Biz Uzak Doğu'nun bütün kapasitesini karşılayamayız ama şu anda özellikle Endonezya ve Çin'den alım zorlukları var. Oradan kayan siparişlerin bizim rakamlarımıza yansıdığını düşünüyorum. Fiyat tutturabildiğimiz sürece daha da artacaktır. Avrupalı Uzak Doğu'dan yavaş yavaş kopma noktasında diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.