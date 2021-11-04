Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü vardiya sistemine döndü

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-ekim döneminde yüzde 19,8 artışla 16 milyar 720 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık 20 milyar dolarlık ihracat rekoruna koşuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 323 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 162 milyon dolarla Bursa ve 132 milyon dolarla İzmir takip etti.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 16.7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI

Sektör, bu yılın ocak-ekim döneminde de yüzde 19,8 artışla 16 milyar 720 milyon dolarlık ihracata imza attı.

"BAZI FİRMALAR SİPARİŞLERE YETİŞEBİLMEK İÇİN VARDİYA SİSTEMİNE DÖNDÜ"

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kapasite kullanım oranının ekim ayında yüzde 82,7’ye ulaştığını, ihracata çalışan firmalarda bu oranın yüzde 85-90 düzeylerinde olduğunu ve bazı firmaların siparişlere yetişebilmek için vardiya sistemine döndüğünü ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"2021’İ 20 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACATLA TAMAMLAYACAĞIZ"

"Yoğun üretim tempomuz ihracata da pozitif yansıyor. Hatırlanacağı gibi eylülde 1 milyar 948 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiştik. Bu yılın ekim ayını, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 1 milyar 913 milyon dolarla kapattık. 10 aylık ihracatta ise 16 milyar 720 milyon dolara ulaştık. Ocak-ekim dönemine baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artıdayız. Eğer önümüzdeki iki ayda büyük bir aksilikle karşılaşmazsak 2021’i 20 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacağız. Bir başka ifade ile sektörün 2014’te 18,7 milyar dolarla kırdığı yıllık ihracat rekorunu bu yıl 20 milyar doların üzerine taşıyacağız."

EN FAZLA DIŞ SATIM YAPILAN ÜLKE, ALMANYA OLDU

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 317 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 283 milyon dolarla İspanya ve 191 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

EKİM İHRACATINDA HER 100 DOLARIN 10 DOLARI HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONDAN GELDİ

TİM verilerine göre, ekim ayında 179 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 10 pay aldı. Böylelikle Türkiye'nin ekim ihracatında her 100 doların 10 doları hazır giyim ve konfeksiyondan geldi.