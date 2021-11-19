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- Hazır giyime yüzde 70 zam geliyor
Hazır giyime yüzde 70 zam geliyor
- Haber Merkezi
- 19.11.2021 - 09:13
- Güncelleme : 19.11.2021 - 09:36
Türkiye ekonomisi, büyük bir mücadelenin içerisinde. Bir yandan yükseliş trendinde olan döviz kurları, diğer yandan enflasyon. Yeni yıla yaklaşılırken, sık sık yapılan zamlar da tüm bunların tuzu biberi.
ZAM GELİYOR
Gündem böyleyken, vatandaşa bir kötü haber daha geldi. Hazır giyim sektörü, yüzde 70 zamma gidiyor.
İPLİK TEDARİKİNDE SORUN
Sektörün devleri ise bunun nedenini iplik tedariki olarak gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Mustafa Gültepe, enflasyonla mücadele için hammadde tarafında acil adım atılması gerektiğini söyledi.
"100 TL’ye aldığınız ürünü Mayıs'tan sonra 170 TL’ye alacaksınız" diyen Gültepe, şöyle devam etti: "Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve enflasyona negatif anlamda en büyük katkıyı sağlayacak sektör hazır giyim olacak."