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    Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

    Enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,46 artmasını bekliyor.
    • AA
    • 02.07.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 15:49
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    Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yani diğer ismi ile enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    BEKLENTİ YÜZDE 1,46 ARTMASI YÖNÜNDE

    Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.

    Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı #1

    ENFLASYON YILLIK OLARAK 16,97'YE ÇIKABİLİR

    Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.

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