Haziran ayı enflasyon beklentisi: Yüzde 0,04 Çarşamba günü (5 Temmuz 2023) TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Haziran enflasyonunun açıklanmasının öncesinde ekonomistler, veri hakkında tahminde bulundu.

AA

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, haziran ayında TÜFE yüzde 3,91 artacak.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Bu sonuçlar memur maaşları ve emekli aylıkları için kritik önem taşıyor.

Aylık enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 3,91 oldu

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu.

Enflasyon beklentisi yüzde 2,25 ve yüzde 4,85 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyonu beklentisi yüzde 38,20 oldu

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.

2023 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,07

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.