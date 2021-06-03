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    Haziran ayı kira artış oranı yüzde 14,13 oldu

    TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından bu aya ilişkin kira artış oranı belirlendi.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 10:45
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    Haziran ayı kira artış oranı yüzde 14,13 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

    Buna göre, enflasyon mayısta yüzde 0,89 arttı, yıllık bazda yüzde 16,59 oranında gerçekleşti.

    KİRA ARTIŞ ORANI

    Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla haziran ayı kira artış oranı belli oldu.

    TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı, haziran ayı için yüzde 14,13 oldu.

    Haziran ayı kira artış oranı yüzde 14,13 oldu #1

    TÜİK VERİLERİ

    TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 yükseldi.

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık 2020'ye göre yüzde 17,34, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 38,33 artış gösterdi.

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