Haziran ayı piyasa katılımcıları anketinin yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 38,55 TCMB, haziran ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Bu ankete yanıt verenler enflasyon, döviz, faiz ve büyüme beklentilerini aktardı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 37,17'den yüzde 38,55'e çıktı.

Faiz beklentisi yüzde 8,50'den yüzde 17,56'ya yükseldi.

Dolar beklentisi 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL'ye çıktı.

Büyüme beklentisi de 3,7'den bu anket döneminde yüzde 3,8 olmak üzere yukarı yönlü revize edildi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu: Yüzde 38,55

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşti.

Ay sonu BİST Repo ve Ters-Repo faiz beklentisi: Yüzde 18,13

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 oldu.

Ay sonu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi: Yüzde 17,56

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz kuru beklentisi: 26,18 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,61 TL iken, bu anket döneminde 28,99 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 büyüme beklentisi: Yüzde 3,8

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.