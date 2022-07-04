Haziran ayı yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 138,31, aylık yüzde 6,77 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) yayınladı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,77 artış gösterdi.

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