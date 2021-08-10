Haziran ayında işsizlik yüzde 10,6'ya geriledi

TÜİK, haziran ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı haziranda, bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daha önce üç aylık dönemlerde yayınladığı işsizlik verilerini aylık olarak sunuyor.

İŞSİZ SAYISI 823 BİN KİŞİ AZALDI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesine geldi.

EKONOMİK GELİŞMELERİN GÖSTERGESİ

Açıklanan veriler, ekonomideki gelişmelerin bir sonucu olarak sevindirici bir gelişme şeklinde değerlendiriliyor.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44,9

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 44,9 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 50,2 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 22,7, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 32,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 olarak kayıtlara geçti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 54,5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,4

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,4, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,9

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde51,2 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişi artarak 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 17

Haziran ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.

PİYASALAR TEMMUZ AYI İŞSİZLİK VERİLERİNİ BEKLİYOR

Koronavirüs salgının nedeni ile gündeme gelen işten çıkarma yasakları, temmuz ayında uygulamadan kaldırılmıştı. Bu nedenle yasağın kaldırılmasının işsizliğe etkisinin tam olarak belirlenmesi için temmuz ayı verilerinin önemi artıyor.

MAYISTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,2 OLMUŞTU

Mayıs ayında işsiz sayısı, bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi olmuştu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşmişti.