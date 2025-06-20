Haziran ayında tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak çalışmasıyla yürütülen tüketici eğilim anketi üzerinden hesaplanan sonuçlar açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksi, mayıs ayında yüzde 84,8 iken haziran ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu.

ÜST ÜSTE İKİ AY ARTIŞ

Böylece mayıs ayının ardından tüketici güveni, haziran da artarak yükselişi 2. aya taşıdı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise bir önceki aya göre artış göstererek haziranda yüzde 85,8 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 82,4'e yükselerek, bir önceki aya göre artış gösterdi.

Tüketici mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak yüzde 84,8 olmuştu. Tüketici güveni mart ayında yüzde 85,9, nisan ayında ise yüzde 83,9 olarak kayıtlara geçmişti.