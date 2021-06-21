Haziran bitmeden Antalya’ya hava yoluyla 518 bin kişi geldi

Koronavirüs salgınının kısıtlamaları gevşedikçe, aşı olanların sayısı artıp, vaka sayıları düştükçe, turizm kenti Antalya'ya gelenlerin sayısında artış yaşandı.

Düşen vaka sayıları, aşılamada olan artış Antalya’da kendisini ziyaret artışı ile gösterdi. Antalya, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine kapılarını açmaya başladı. Haziran ayının ilk üç haftasında Antalya Havaalanı’na toplam 518 bin 198 kişi iniş yaptı.

DIŞ HATLARDAN ANTALYA’DAN GELEN YOLCU SAYISI, 367 BİN 969 OLDU

Düşen vaka sayıları ile birlikte hareketlenen turizm sezonunda, haziran ayının ilk üç haftasında gelen yolcu sayısı dış hatlarda 367 bin 969, iç hatlarda ise 150 bin 229 oldu.

EN FAZLA TURİST UKRAYNA'DAN GELDİ

3 haftalık süreçte toplamda 518 bin 198 kişi Antalya’ya iniş yaptı. Antalya Havaalanı'na en çok yolcu indiren ülkelerde ise ilk 5’te 149 bin 964 kişiyle Ukrayna birinci oldu.

UÇAKLA ANTALYA'YA EN ÇOK GELEN İKİNCİ ÜLKE ALMANYA

Gelen yolcularda 54 bin 766 kişi ile Almanya ikinci, 33 bin 555 kişi ile Polonya üçüncü, 18 bin 946 kişi sayısıyla Belarus dördüncü, 16 bin 509 kişi ile de Moldovya beşinci oldu.

Sayıyı sıralama ile Romanya, Kazakistan, Sırbistan, Litvanya, Makedonya ve Ürdün takip etti.