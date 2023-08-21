Haziranda 1.249 yatırım teşvik belgesi düzenlendi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın haziran ayında verdiği yatırım teşvik belge sayısı Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre hazirandaki yatırım tutarı 69 milyar lirayı geçti.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın reel sektörde ekonomik faaliyetleri desteklediği rakamlar aylık verilerle paylaşılıyor.

Bakanlığın haziran ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, haziranda 1.249 yatırım teşvik belgesi verildi.

Belge alan projelerin yatırım tutarı 69 milyar 821 milyon 111 bin 863 lira olarak hesaplandı.

Yatırımlarla 32 bin 98 kişinin istihdam edilmesi hedeflendi

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 98 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İptal edilen yatırım teşvik belgeleri

Öte yandan sabit yatırım tutarı 843 milyon 167 bin 35 lira olan ve 1.026 istihdam öngörülen 27 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Tamamlama vizesi verilen yatırımlar

Bu dönemde 243 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 867 milyon 135 bin 983 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 605 oldu.