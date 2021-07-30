Haziranda ihracat yüzde 46,9 artı

Ülke ekonomisinde koronavirüsün olumsuz rüzgarları eserken ihracat verileri hazirandaki artışla birlikte yüz güldürmeye devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

İHRACAT GEÇEN YILIN AYNI AYINA KIYASLA YÜZDE 46,9 ARTARAK 19.7 MİLYAR DOLAR OLDU

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38,7 artışla 22 milyar 628 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 0,2 AZALARAK 2.8 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Dış ticaret açığı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2020'de yüzde 82,5 iken, 2021 Haziran ayında yüzde 87,4'e yükseldi.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 39,8 ARTIŞ GÖSTERDİ

İhracat ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat yüzde 27,4 yükselişle 126 milyar 111 milyon dolara ulaştı.

ocak-haziran döneminde DIŞ TİCARET yüzde 11,4 azalarak 21.1 milyar 166 dolara DÜŞTÜ

Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 11,4 azalarak 21 milyar 166 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2020 döneminde yüzde 75,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 83,2'ye yükseldi.

SEKTÖRLERE GÖRE İHRACATTA İMALAT SANAYİNİN PAYI BÜYÜK

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, haziran ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

ALMANYA İHRACATTA, BİRİNCİ

Haziranda, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 705 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 348 milyon dolarla ABD, 1 milyar 271 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 82 milyon dolarla İtalya, 913 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu.

Ocak-haziran dönemindeki ihracatta da ilk sırayı Almanya aldı. Bu dönemde Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 386 milyon dolar olurken söz konusu ülkeyi 6 milyar 773 milyon dolarla ABD, 6 milyar 245 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 475 milyon dolarla İtalya ve 4 milyar 892 milyon dolarla Irak izledi. 6 ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sine karşılık geldi.

ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Haziranda Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 858 milyon dolar olurken bu ülkeyi 2 milyar 321 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 918 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 248 milyon dolarla ABD, 1 milyar 10 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 144 milyon dolar olurken bu ülkeyi 12 milyar 631 milyon dolarla Rusya, 11 milyar 272 milyon dolarla Almanya, 5 milyar 948 milyon dolarla ABD, 5 milyar 585 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ine tekabül etti.