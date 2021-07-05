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    Haziranda tur fiyatı yükseldi sarımsak düştü

    Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 51,6 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 28,19 ile sarımsakta görüldü.
    • AA
    • 05.07.2021 - 13:17
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    Haziranda tur fiyatı yükseldi sarımsak düştü

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 14,72 ile elektrikli süpürge, yüzde 14,6 ile makyaj malzemeleri izledi.

    MARGARİN, SPORTİF FAALİYETLER, BEBEK ARABASI FİYATI ARTAN ÜRÜNLERİN İÇİNDE YER ALDI

    Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,98 ile margarin, yüzde 9,97 ile sportif faaliyetler için yapılan ödemeler, yüzde 9,83 ile bebek arabası yer aldı.

    Haziranda tur fiyatı yükseldi sarımsak düştü #1

    SARIMSAK FİYATI YÜZDE 28,19 ORANINDA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,19 ile sarımsakta oldu. Bunu yüzde 17,63 ile patlıcan, yüzde 15,32 ile domates, yüzde 12,24 ile dolmalık biber, yüzde 11,43 ile kabak, yüzde 11,35 ile taze fasulye takip etti.

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