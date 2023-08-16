Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi! ABD merkezli şirketler 2024 için Türkiye'yi önceledi Çeşitli sektörler ihracatta ABD pazarını hedeflerine koymuştu. Merkezi ABD'de olan şirketler de bu hedefi onayladı. İki ülkenin şirketleri karşılıklı olarak 2024 için çalışma başlattı.

AA

ABD merkezli şirketler, Türkiye-ABD arasındaki ikili ticari ilişkilerin nasıl daha da geliştirileceği konusunu görüşmek için bir araya geldi.

Buluşmada ikili ziyaretler, yatırım ve ticaret odaklı etkinliklerle yeni döneme girildiği vurgulandı.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham), Türkiye üyesi olan ABD'li şirketleri Muğla'da düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 125 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliği yaptığı buluşmaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh da misafir oldu.

"Türkiye ekonomisine katkımız 60 milyar dolar, hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi"

AmCham Türkiye olarak, Türkiye ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağlayan 125 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini ve ana hedeflerinin ülkeyi global pazarlara taşıyan bir güç olmak olduğunu bildiren Turnaoğlu, şunları kaydetti:

Bu hedefimiz doğrultusunda Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bugünkü buluşmamızda da bu hedeflere ulaşmak için 'daha da fazla çalışmaya devam etme' irademizi net bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz. Artan ikili ziyaretler ve iş dünyası olarak yapılan yatırım ve ticaret odaklı etkinliklerle yeni bir döneme giriyoruz. ABD hükümetinin en önemli ticari etkinliklerinden olan Trade Winds 2024'ün 15 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşecek olması da bu yeni dönemin en dikkat çekici göstergelerinden biri.

"ABD ve Türkiye arasındaki ikili ticaret 2022'de yüzde 22 artışla 34 milyar dolara ulaştı"

Açıklamada etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin doğru yolda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: