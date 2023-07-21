Hedef, Türkiye'nin kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji payını yüzde 65'e çıkarmak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarını yürütürken, yenilenebilir enerjiye ağırlık verildiğini oran vererek açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye, son 20 yılda yenilenebilir enerjide kaynaktan teknolojiye kadar büyük bir atılım yaptı. Kurulu gücün yaklaşık yüzde 55'i yenilenebilir haber.com/enerji.htm" rel="tag" target="_blank">enerji kaynaklarından oluşuyor.

Türkiye, dünyada 12'inci, Avrupa'da 5'inci sırada bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rönesans Enerji Ortaklık Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuşarak, yenilenebilir enerji hedeflerini anımsattı.

Bakan Bayraktar, Fransız enerji şirketi TotalEnergies'in Rönesans Holding'le Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik gerçekleştireceği yatırıma ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

Bugün burada oluşturulan birlikteliği biz bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan hedef 1.000 megavat. Devam edecek projelerle bu hedefin en kısa zamanda 5 bin megavat olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum.

"Yenilenebilir enerji Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle uyumlu"

Yenilenebilir enerjinin artan talebe karşı enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, fiyatları daha rekabetçi kılan ve dışa bağımlılığı azaltan bir alan olduğunu kaydeden Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 karbon nötr ülke olma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle de uyumlu olduğunu söyledi.

"Yenilenebilir kaynakları en kısa sürede devreye almak ve ekonomimize kazandırmak istiyoruz"

Bayraktar, yenilenebilir enerji payının toplam içerisindeki katkısını yüzde 65'e çıkartmakla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz şubatta ilan ettiğimiz Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndaki hedefimiz, Türkiye'nin 2035 yılında kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir enerjinin payını yüzde 65 seviyelerine çıkarmak. Bunun için, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin megavat güneş, 1500 megavat rüzgar ve toplam 5 bin megavat offshore (deniz üstü) rüzgar yapmak zorundayız. Dolayısıyla bu yenilenebilir kaynakları en kısa sürede devreye almak ve ekonomimize kazandırmak istiyoruz.

Körfez ziyareti, enerji iş birlikleri doğurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Körfez ziyaretinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok anlaşmaya imza atıldığını anımsatan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

Bu üç ülke ile önümüzdeki dönemde yenilenebilir başta olmak üzere enerjinin diğer alanlarında önemli iş birliklerine gideceğiz.

"Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin açık göstergesi"

Bayraktar, bugün Fransa'nın en büyük şirketlerinden biri olan ve son dönemde bir petrol ve gaz şirketinden enerji şirketine dönüşen TotalEnergies'in Rönesans Holding'le Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörüne yapacağı yeni yatırımlar için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin açık göstergesi. Bizler de Bakanlık olarak, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Bu nedenle bugün burada oluşturulan birlikteliği biz bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan hedef 1000 megavat. Devam edecek projelerle bu hedefin en kısa zamanda 5 bin megavat olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum.

Hidrojen Yol Haritası

Bayraktar, Türkiye Ulusal Enerji Planı ile birlikte Hidrojen Yol Haritasını anımsatarak, şu bilgiyi paylaştı: