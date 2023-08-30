Helal belgeli ürünler Katar pazarında yer alabilecek Helal Akreditasyon Kurumu'nca akredite edilen belgelendirme kuruluşları Katar Küresel Ortaklık Sistemi'ne kaydedildi.

AA

Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) belge verdiği ürünlerin uluslararası pazarda tanınmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Helal Akreditasyon Kurumu, tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgelerinin, ilave işleme gerek olmadan Katar pazarına girmesi sağlanacak.

HAK, helal belgelerinin diğer ülkelerin yetkili makamlarınca tanınmasının sağlanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da mutabakat zaptı imzalandı

HAK akrediteli helal belgelerinin Katar'da tanınması için bu ülkeyle 14 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da mutabakat zaptı imzalanmıştı. HAK belgesinin Katar Küresel Ortaklık Sistemi'ne (GPS) kayıtları yapıldı.

Katar tarafından kısa süre önce yürürlüğe konulan yeni bir sistemle, bu ülkede sadece Katar Halk Sağlığı Bakanlığı'nca tanınan belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgeleri kabul edilmeye başlandı.

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı, belgeye onay verdi

Bu çerçevede HAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgeleri, ilave bir işleme gerek kalmaksızın, Katar Halk Sağlığı Bakanlığı'nca doğrudan tanındı.

Helal belgeleri uluslararası arenada tanınıyor

Türkiye ve Katar arasındaki bu işbirliği, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarının uluslararası arenada daha geniş kapsamda tanınmasına yönelik önemli bir örnek olma niteliğini taşıyor.