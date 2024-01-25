Her bir ayrılık için 2 bin 172 lira ceza! Restoran girişlerine fiyat listesi asılmasında yenilik Ticaret Bakanlığı restoran, kafe ve pastanelerde fiyat tarifesini mekanların dışında görünebilir bir şekilde bulundurma zorunluluğu getirmişti. Bakanlık, zorunluluk kararı uygulamaya geçtiğinde karşılaşılan yeni durumlara yönelik bir açıklamada bulundu.

AA

Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre, restoran, kafe ve pastaneler yiyecek ve içecek fiyatlarını kapılarının önüne asmakla yükümlü.

Bu uygulama vatandaşın ısmarladığı ürünlerin fiyatlarını önceden görmesini sağlayarak gönül rahatlığı ile içeriye girmesini sağlıyor ve yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca işletmeler arasında bir fiyat dengesinin kurularak fahiş uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Uygulama sahada genelleşirken, sektörden de soru ve talepler geldi.

Restoran ve kafeler dijital panolarla da fiyat tarifelerini duyurabilecek

Bu sorulara yanıt veren Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilen kafe ve restoran gibi gıda işletmelerinin önüne fiyat tarifesi konulması uygulaması kapsamında dijital ve elektronik panoların da kullanılabileceğini bildirdi.

Bakanlık sorulara yanıt verdi

Sektörden, yeni uygulamaya ilişkin Bakanlığa çok sayıda soru ve görüş iletildi. Bunun üzerine Bakanlık, işletmeleri uygulamaya yönelik bilgilendirmek ve konuya açıklık getirmek üzere bir yazı hazırladı.

Buna göre, yiyecek-içecek sektöründe self-servis (masaya servis hizmeti sunulmayan) çalışan işletmelerde uygulanan tarife ve fiyat listeleri, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer alacak. Bu koşulu sağlayan işletmelerin menülerini ayrıca masaların üzerinde bulundurma zorunluluğu olmamasına rağmen kapı girişlerinde fiyat listelerine yer vermeleri gerekecek.

Ortak mekanlarda uygulama

Alışveriş merkezi gibi birden fazla restoranın faaliyet gösterdiği ortak mekanlarda ise işletmelerin kendilerine ait giriş kapısı olmaması nedeniyle kapı önünde tarife ve fiyat listesi bulundurma yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak alışveriş merkezlerinde de sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şeklide açıkça yer alacak.

Masaya servis varsa fiyat listesi kapının önünde olacak

Masaya servis hizmeti sunulan geleneksel işletmelerde de giriş kapıları önünde fiyat listelerinin yer alması zorunlu olacak. Tüketicilerin sipariş verinceye kadar ürünlerin tarife ve fiyat listelerinin hizmet sunulan masanın üstünde bulundurulması gerekecek.

Her kapıda fiyat listesi olacak

Ayrıca birden fazla girişi bulunan işletmelerin de her bir kapıya ayrı ayrı fiyat listesi koyma zorunluluğu bulunuyor.

Giriş kapısı önünde yer verilecek tarife ve listeler, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde (ve makul bir süre incelemeye elverişli olarak) dijital veya elektronik pano, levha şeklinde de olabilecek.

İşletmelerde genellikle menü şeklinde bir kitapçık olarak verilebilen tarife ve fiyat listelerine, işletme giriş kapısı önünde de benzer olarak menü veya işletmenin tercih edeceği diğer şekillerde, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir olmak şartıyla yer verilebilecek.

Karekodlu menü kullananlar da liste bulunduracak

Teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda bazı işletmeler tarafından sadece kare kodlu menüler kullanılıyor. Ancak bu uygulama, yönetmeliğe uyum için tek başına yeterli olmayacak. Bu uygulama, tarife ve liste bulundurma zorunluluğu karşılanmış olarak yorumlanmayacak. Fiyat tarifelerinin açıkça görülebilir şekilde konulması yanında ek bir hizmet olarak karekodlu menü kullanılmasında ise sakınca olmayacak.

Bakanlık yazısına göre, bu kurallar doğrultusunda yapılacak denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Her bir aykırılık için ayrı ceza kesilecek

Bu yıl uygulanacak para cezası, her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 172 lira olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)