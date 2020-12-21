Her konut için bir otopark uygulamasının tarihi ertelendi

Her konut için bir otopark uygulamasının tarihi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü "her konut için bir otopark uygulaması"nın tarihi Mart 2021'e olarak belirlendi.

Daha önce park ve trafik sorununa çözüm bulmak amacı ile yeni yapılan binalarda her evin altında bir otopark olması gerektiği gündeme gelmişti.

Resmi Gazete'nin 19 Aralık tarihli sayısında yer alan otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle ertelenen uygulama, yapı ruhsatı düzenlenecek binalarda araçların yol açtığı parklanma ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını belirliyor.

YÖNETMELİKTEKİ TARİH 31 ARALIK'TAN 31 MART'A ŞEKLİNDE DEĞİŞTİ

Yönetmeliğin geçici 4. maddesinde yapılan değişiklikle, yapı ruhsatı başvurularının; talep edilmesi halinde 31 Aralık'a kadar önceki yönetmeliğe göre sonuçlandırılacağına yönelik ibaredeki tarih, 31 Mart 2021 olarak değiştirildi.