Hezarfen paraşüt simülatörü ihraç edilecek

Hezarfen Paraşüt Simülatörü'nün ilk ihracatının Malezya'ya gerçekleştirilmesi için imzalar atıldı.

HAVELSAN'ın komando ve özel kuvvetler tarafından kullanılan Hezarfen Paraşüt Simülatörü'nün ilk ihracatının Malezya'ya gerçekleştirilmesi için anlaşma sağlandı.

Bu sistemle paraşütçü farklı paraşüt modelleriyle 30 bin feete kadar istediği irtifadan eğitim alabiliyor.

MALEZYA SAVUNMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Alınan bilgiye göre, inşaat ve entegre tesisler yönetimi alanlarında faaliyet gösteren Widad Business Group (WBG), Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için HAVELSAN ile iş birliğine gidecek. Grup, bu kapsamda Malezya'nın silahlı kuvvetlerini güçlendirmeyi ve eğitim maliyetini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

İŞ BİRLİĞİ EĞİTİMİ DE İÇERİYOR

İş birliği çerçevesinde WBG, Türk komandosu ve özel kuvvetleri tarafından kullanılan ve paraşütçü eğitim maliyetini önemli ölçüde azaltan Hezarfen Paraşüt Simülatörü'nden 6 adet satın alacak. HAVELSAN böylece paraşüt simülatörünün ilk ihracatını gerçekleştirecek.

SİMÜLATÖRÜN KULLANIM ALANI GENİŞ

Hezarfen Paraşüt Simülatörü, itfaiye ve polis teşkilatı ihtiyaçları için de kullanılabiliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da "Malezya, Güneydoğu Asya bölgesinde HAVELSAN için önemli bir merkezdir, bu nedenle, WBG'de erişimimizi genişletmek ve ülkedeki bağlarımızı geliştirmek için güvenilir bir ortak bulduğumuz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

GERÇEĞİ ARATMAYAN PARAŞÜTÇÜ EĞİTİMİ

Hezarfen Paraşüt Simülatörü, atlayıştan, paraşüt açılışı ve hedeflenen noktaya inişe kadar gerçek bir eğitimde yaşanabilecek senaryoların ve tüm acil durumların deneyimlenebilmesini sağlıyor.

ENVANTERE GİREN İLK TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ÜRÜNÜ

Personelin sanal gerçeklik ortamında eğitim almasına olanak sunan simülatör, bu alanda güvenlik güçlerinin envanterine giren ilk Türk savunma sanayisi ürünü oldu.

Sistem, hayati yeteneklerin geniş çaplı hava koşulları, acil durumlar ve değişken rüzgar şartları altında gerçek zamanlı şekilde geliştirilmesine olanak veriyor.

SANAL GERÇEKLİK KULLANILIYOR

Yüksek çözünürlüklü veri tabanı ve sanal gerçeklik kullanılarak göreve hazırlık sağlıyor ve kullanıcının gerçek performansını artırmayı hedefliyor.

Hezarfen Paraşüt Simülatörü ile paraşütçü personelin coğrafi ortam hakkında bilgi sahibi olması sağlanarak operasyonel başarısı artırılıyor. Gerçek atlayış eğitimlerinin azaltılıyor eğitim maliyetleri düşürülüyor.

Yatay düşüşle başlayan eğitimde paraşütçünün serbest düşüş esnasında yapacağı manevralar kablosuz sensörlerle algılanıyor. Paraşütçünün uygun manevraları doğru şekilde ve zamanda yapmasına yönelik eğitim veriliyor.

GECE, GÜNDÜZ VE KAR KOŞULLARI SAĞLANIYOR

Gece, gündüz, yağmur, kar durumlarının görsellendiği ve rüzgar durumlarının da dahil edildiği simülasyonla paraşütçünün değişik şartlarda uygun kontrolleri, usulleri öğrenmesi mümkün oluyor.