HGS VE OGS geçiş ihlalleri e-Devlet üzerinden takip edilebilecek

HGS VE OGS geçiş ihlallerinin e-Devlet üzerinden görüntülenmesiyle birlikte 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının önüne geçilebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücüler için farkındalık yaratan e-Devlet'te Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) Borç ve Bilgilendirme Hizmeti uygulamasını hayata geçirdi.

UYGULANMA ARAÇ SAHİPLERİNİ KORUMA AMACI TAŞIYOR

Bakanlık, vatandaşların HGS ve OGS bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini koruma amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldı.

E-DEVLET'TE "ARAÇLARIM" BÖLÜMÜNDEN GİRİLECEK

Bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşlar, artık e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulamayla "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme hizmeti alabilecek.

Böylece, 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının da önüne geçilecek.

EN ÇOK İHLAL YAPILAN KÖPRÜ VE TÜNELLER

Açıklamada verilen bilgilere göre, ihlalli geçişler en sık Osman Gazi ve Yavuz Sultan köprüleri; İzmir, Ankara-Niğde otoyolları, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde yaşandı.

ARAÇ SAHİBİ 15 GÜN İÇİNDE 2 KEZ MAİL VE SMS İLE UYARILACAK

Söz konusu geçişlerin ardından vatandaşlara 15 gün içerisinde 2 kez mail ve SMS ile bilgi verilecek. Vatandaşların mail ve SMS hizmetlerden faydalanabilmesi için e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA ETİKETLERİN KONTROLÜ SAĞLANACAK

Öte yandan Bakanlık, araçlarda bulunan HGS geçiş etiketlerinin çeşitli nedenlerle bozulabildiğini ve vatandaşların genellikle bunun farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıklarını belirterek, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edileceğini ve vatandaşların bu konuda bilgilendirileceklerini bildirdi.