Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Esnafa 3-5 bin TL hibe desteği sorgulama ekranı 2021

Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Esnafa 3-5 bin TL hibe desteği sorgulama ekranı 2021

Koronavirüs nedeniyle işi sekteye uğrayan ve zarar eden esnaf ve sanatkarlara verilecek desteklerin ödeme tarihleri belli oldu. Peki hibe desteği ödemeleri başladı mı? Hibe desteği sorgulama ekranı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın, geçtiğimiz günlerde müjdelediği hibe desteği kapsamında, koronavirüs nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık destek yapılacak.

25 Mayıs tarihinde başlayan hibe desteği başvuruları 23 Haziran tarihine kadar devam edecek. 3000 ve 5000 TL esnaf hibe desteği başvurusu yapan vatandaşlar ise desteklerin ödeneceği tarihi merak ediyor.

Peki esnaf hibe desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman ödenecek? İşte Esnafa 3-5 bin TL hibe desteği sorgulama ekranı 2021...

ESNAF HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN VERİLECEK?

Koronavirüs nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara verilecek destek başvurularının sona ermesiyle ödeme tarihleri de belli oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dün Twitter hesabından söz konusu destek paketinin ne zaman yatırılacağına dair açıklama yaptı.

Bakan Muş, yaptığı açıklamada, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş'un açıklamasına göre, esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği ödemeleri bugün başlıyor.

Hibe desteği sorgulamak isteyen vatandaşlar yardım ile ilgili tüm süreçleri https://www.turkiye.gov.tr/ e-Devlet üzerinden tamamlayabilir.

E-DEVLET 3000-5000 TL ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU

Başvuru aşamasında sistemde yoğunluktan dolayı herhangi bir problem yaşanmaması için başvurular vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre belirtilen günlerde kabul edilecek.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.