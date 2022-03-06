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    Hiç çalışmadan sigortalı gösterilmeye 550 milyon lira ceza

    Hiç çalışmadan kendilerini sigortalı olarak göstererek prim ödeyenler yönelik denetimler sonucunda 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edilerek, cezai işlem başlatıldı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 13:20
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    Hiç çalışmadan sigortalı gösterilmeye 550 milyon lira ceza

    Bir dönem sadece emekli olabilmek ve sigortanın sunduğu sağlık desteğinden yararlanmak için çalışmadığı halde sigortalı olarak gösterilen "hayalet çalışanlara" yönelik denetimlerin artırılacağı gündeme gelmişti.

    SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu belirlenirken, bu "tabela iş yerleri"nin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi.

    ALO 170'E GELEN ŞİKAYETLER DİKKATE ALINIYOR

    Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alan Kurum, bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde 250 binden fazla denetim yaptı.

    SSK

    550 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

    Denetimlerde, 3 bin 230 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, bu iş yerlerinde "çalışan" olarak gösterilen 106 bin 180 kişinin sigortalılığı iptal edildi. Bu sayede kamu zararının önüne geçilirken, söz konusu sahtecilik için toplam 550 milyon liraya yakın ceza kesildi.

    SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUYOR

    Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Cemal Tan, SGK'nin denetimlerini Türkiye genelinde toplam 3 bin denetmen eliyle yürüttüğünü belirterek, sahte sigortalılık tespitinin ardından vatandaşlar adına SGK’ye yapılan sigortalılık bildirimlerinin iptal edildiğini kaydetti.


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