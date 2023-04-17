Hidroelektrik santraller dün elektrik üretiminde yılın rekorunu kırdı TEİAŞ tarafından, Türkiye'nin enerji kaynaklarından hidroelektrik santrallerinin üretiminde gerçekleşen artış gözler önüne serildi.

AA

Türkiye'de elektrik üretimine katkı sunan kaynaklardan birisini de hidroelektrik santraller oluşturuyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de bütün kaynaklardan dün 716 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi.

Günlük elektrik üretimi rekoru

Hidroelektrik santrallerinden günlük elektrik üretimi 294 bin 617 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yüzde 41,1 artış yaşandı

Hidroelektrik santrallerinin günlük elektrik üretimindeki payı, dün itibarıyla yüzde 41,1 olarak gerçekleşti.

Günlük üretimde barajlı hidroelektrik santralleri dünün lideri oldu

Günlük üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 26,6 ile ilk sırada, akarsu hidroelektrik santralleri yüzde 14,5 payla ikinci sırada yer aldı.

Akarsu hidroelektrik santrallerini yüzde 14,3 payla ithal kömür santralleri izledi.

Dün toplamda 716 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye'de dün günlük bazda 716 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 719 bin 328 megavatsaat oldu.

En yüksek elektrik tüketimi 21.00'de yaşandı

En yüksek elektrik tüketimi 33 bin 473 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 753 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.