Hijyen alışkanlıkları oto yıkama sektörüne yaradı

Pandemide artan hijyen kaygıları, araç sahiplerinin oto yıkama hizmetlerine olan talebini artırdı.

Kademeli normalleşmede de bu alışkanlıkların sürdüğünü belirten yetkililer koronavirüsün günlük hayatımıza kazandırdığı hijyen alışkanlıkları sayesinde yüzde120’den fazla büyüdüklerini belirtiyor.

SEKTÖR DİJİTALLEŞMEYE ODAKLANDI

Sektöre göre gelecek dönemde artan taleplere en iyi şekilde yanıt vermenin yolu ise oto yıkamanın dijitalleşmesinden geçiyor.

Pandemi sürecinde edinilen hijyen alışkanlıkları normalleşme döneminde de devam ediyor. Bulaş riski nedeniyle gün içerisinde temas ettiği yerleri sık sık dezenfekte etmeye başlayan pek çok insanın tedbiri elden bırakmadığı görülüyor. Bu durumun en çok etkilediği alanların başında oto yıkama sektörü geliyor.

TEK TIKLA ARAÇ HİZMETİ

Geliştirdikleri dijital otomobil asistanıyla oto yıkama başta olmak üzere pek çok araç hizmetine temassız erişim imkanı sunduklarını belirten sektör temsilcilerinden Serkan Akçaoğlu, “Artık yavaş yavaş günlük hayatımızın bir parçası haline gelen oto yıkama için bizler de çağın gereklerine uygun inovatif uygulamalarla hizmet vermeye başladık.” diye konuştu.