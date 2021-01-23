Hijyen endişesi tüketiciyi 'yıkanıp paketlenmiş' ürüne yönetti

Soyulmuş soğan ve sarımsaktan tüketime hazır salataya, günlük sıkılmış taze meyve suyundan pişmeye hazır pırasaya dek çok sayıda üründe en fazla talebi yıkanmış ıspanak görüyor.

Salgınla birlikte artan hijyen kaygısı tüketicinin mutfak alışverişine de yansırken, aldığı ürünün temizliğinden emin olmak isteyen ya da yıkama, soyma, doğrama işlemleriyle uğraşmak istemeyen tüketiciler yıkanmış, paketlenmiş meyve-sebzeye yöneldi.

GIDA SEKTÖRÜNE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Dünya ve Türkiye'de etkisi devam eden koronavirüs salgını, çok sayıda sektörü değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ederken, bunlardan biri de gıda sektörü oldu.

Özellikle temas-temizlik ve hijyen konusunda hassas günlerin geçirilmesine neden olan salgın süreci, tüketicilerin meyve-sebze alışverişindeki eğilimini de değiştirdi.

YIKAMA DOĞRAMA İŞLEMLERİ İLE VAKİT HARCAMAK İSTEMEYEN TÜKETİCİLER

Evden çalışmaya devam edip yemek yaparken yıkama doğrama işlemleri ile vakit harcamak istemeyen tüketiciler de daha pratik olduğu için yıkanmış temizlenmiş ürünlerin satışını katladı.

SOYULMUŞ SARIMSAK DA VAR

Katlanan talebe yanıt vermeye çalışan şirketler, yıkanmış ıspanaktan soyulmuş sarımsağa, günlük sıkılmış taze meyve suyundan pişmeye hazır pırasaya, doğranmış patatesten yemeye hazır salataya, soyulmuş meyveden soyulmuş soğana dek tüketime hazır birçok ürünü tüketicinin beğenisine sundu.

EN ÇOK ISPANAK TERCİH EDİLİYOR

Aynı gün teslim edilen siparişlerde en fazla talebi ise yıkanmış ıspanak gördü.

Değişen tüketici alışkanlıklarına ilişkin bilgi veren sektördeki bir firmanın yetkilisi Selman Ertürk, şirket olarak tüketime hazır, paketlenmiş taze ürün hazırladıklarını belirterek, yıllardır zincir restoranların, otellerin bu yöndeki taleplerini karşıladıklarını söyledi.

"GELEN SİPARİŞLER, AYNI SABAH HAZIRLANARAK TÜKETİCİYE ULAŞIYOR"

Ertürk, hızlı şekilde bu talebin arttığını dile getirerek, şu an için İstanbul'da verdikleri hizmet çerçevesinde ürünleri kendi personelleri ile aynı gün içinde ulaştırdıklarını söyledi.