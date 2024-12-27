Hileli gıda listesi yenilendi! Parça ette tek tırnaklı, kıymada sucukta sakatat

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli gıdalar listesi yenilendi.

Denetimler ve incelemeler devam ettikçe Türkiye'nin dört bir yanından listeye giren ürün ve şehir sayısı artıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine bir ürün daha katıldı ve listedeki ürün sayısı böylece 176'ya çıktı.

PARÇA ETTE TEK TIRNAKLI

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine Adana Çukurova'da, hareketli araçta parça kırmızı ette tek tırnaklı eti tespit edildi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bakanlığın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine ise 13 yeni firma katılınca, buradaki rakam da 849'a çıktı.

KIYMADA SAKATAT

"Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde bir kasaptan alınan kıymada, sakatat taşlık çıktı.

Zeytinyağına tohum ve pirina yağları karıştırıldı.

Ünlü bir kekik markasında yabancı madde tespit edildi.

ÇİFTLİK YOĞURDUNDA BİTKİSEL YAĞ

Ünlü bir çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ tespit edildi.

Isıl işlem görmüş piliç sucukta, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

SUCUKTA SAKATAT

Isıl işlem görmüş sucukta, sakatat baş eti görüldü.

Kaymakta yağ oranı düşük oldu.

MANDA KAYMAĞINDA İNEK SÜTÜ

Manda kaymağında inek sütü tespit edildi.

KAŞAR PEYNİRDE NİŞASTA

Kaşar peynirde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ