Hindistan, kripto para birimlerine yasak getirmeye hazırlanıyor

Hindistan kripto para birimlerini üretmeyi ve hatta bulundurmayı yasaklayan bir yasa teklifi hazırlayarak, bu para birimlerini yasa dışı saymayı planlıyor.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Hindistan'daki üst düzey bir hükümet yetkilisi, bu yasa teklifi ile kripto para birimleri ile işlem yapanlar, para birimlerini bulunduranlar, madenciliğini yapanlar, yeni bir para birimi oluşturanlar ve kripto varlıkları transfer edenler hakkında cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Kaynak yasanın kripto varlıkların paraya dönüştürülmesi için 6 ay zaman tanıyacağını ve 6 aydan sonra cezaların uygulanmaya başlayacağını söyledi.

HİNDİSTAN KRİPTO PARA BİRİMLERİNE YASA DIŞI SAYAN İLK BÜYÜK EKONOMİ OLMA YOLUNDA

Teklif yasalaşırsa Hindistan, kripto para birimleri bulundurmayı yasa dışı sayan ilk büyük ekonomi olacak.

ÇİN'DE MADENCİLİĞİ VE TİCARETİ YASAK, BULUNDURMAK SERBEST

Çin'de bile madencilik ve ticaret yasaklanmışken bulundurmak konusunda bir kısıtlama bulunmuyor.

Hindistan Maliye Bakanlığı konuya ilişkin sorulara henüz cevap vermedi. Ama eğer bu teklif geçerse milyonlarca kişinin yatırım yaptığı Bitcoin'e Hindistan'dan gelen talebi kesebilir.