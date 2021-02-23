Hindistan, Türkiye'nin desteğiyle donanma gemisi inşa edecek

Askeri gemicilik alanında dikkatleri üzerine çeken Türkiye, Güney Asya ülkesine teknoloji ihracatı yapacak. Hindistan basını, Ankara'nın savunma sanayisindeki atılımına vurgu yaptı.

Hindistanlı devlet şirketi Hindustan Tersanesi, Türkiye'den teknoloji transferiyle donanma gemisi inşa etmeye hazırlanıyor.

Asya ülkesinin Visakhapatnam şehrinde yer alan tersane, Hindistan donanmasından 5 adet gemi üretimi için sipariş bekliyor.

TÜRKİYE'DEN TEKNOLOJİ TRANSFERİ YAPACAKLAR

Hindustan Times gazetesinin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gemilerin inşasında Türkiye'den teknoloji transferi gerçekleştirilecek.

Projenin 1.5 ila 2 milyar dolar arasında bir tutara sahip olacağı tahmin ediliyor. Teknoloji transferi, İstanbul Tuzla'daki Anadolu Tersanesi'nden yapılacak.

GEMİLERİN TESLİM SÜRESİ

Hindistan'daki tersane, ilk filo destek gemisini 4 yıl içinde teslim etmeyi hedefliyor. Diğer gemilerin ise 10 ila 12 ay arasında bir sürede teslim edilmesi bekleniyor.

230 metre uzunluğunda olacak gemiler, savaş gemileri için yakıt ve diğer malzemeleri taşıyacak.

"TÜRK MÜHENDİSLER HİNDİSTAN'A GELECEK"

Bir yetkilinin konuya ilişkin "Türk konsorsiyumu ile anlaşma, Hindustan Tersanesi'nin Hindistan Donanması'ndan sipariş almasının ardından başlayacak. Her şey yolunda gider ise bu, Ekim 2021'e kadar gerçekleşebilir. Projeye birkaç Hint tedarikçi de dahil olacak." dedi.

Konuyla ilgili başka bir kaynağın, "Türkiye’nin tersaneleri uzun süredir dolu. Teknoloji transferi ve tüm gemilerin Hindistan’da yapılmasıyla kaybedilecek bir şey yok. Türk mühendisler projeye yardım etmek için Hindistan'a gelecekler." ifadeleri aktarıldı.

"TÜRKİYE ÇOK GELİŞMİŞ BİR SAVUNMA SANAYİSİNE SAHİP"

Uluslararası güvenlik alanında çalışmalar yapan Sameer Patil'in görüşlerine de yer veren gazete, Patil'in, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye, tüm ülkelerle ticari ilişkiler kurmaya odaklandı. Bu pragmatizm, Hindistan ile iş birliği çabalarında da görülüyor. Hindistan deniz yeteneklerini geliştirmek istiyor ve Türkiye çok gelişmiş bir savunma sanayisine sahip." dediğini belirtti.