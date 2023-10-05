Hisse önerene yaptırım geliyor! SPK Başkanı'ndan halka arz uyarısı SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül tarafından sosyal medya hesaplarından Borsa'da yatırım için hisse önerenlerin yatırımcıyı yanılttığı gerekçesi ile yaptırımlar geleceği açıklandı.

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Borsada rekorlar kırıldıkça ve en fazla kazandıran finans aracı olduğu bilindikçe ilgi de arttı.

Borsaya duyulan ilgiyi artıkça bunu fırsata dönüştürmeye çalışan kişiler de ortaya çıkmaya başladı.

Bu kişiler özellikle sosyal medya aracılığı ile yatırımcılara önerilerde bulunuyor.

Sayıları giderek artan bu hesaplara karşı yeni yaptırımlar geliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medyada yatırımcıları yanlış yönlendirenleri takibe aldığını ve yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Yatırımcılara kazanç vaadiyle hisse öneren hesaplar hakkında SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yeni önlem alınacağını belirterek halka arzlarla ilgili de uyarıda bulundu.

"Yatırımcıları yönlendirerek menfaat temin ediliyor"

Gönül, incelemelerinde sosyal medyada "eğitim" adı altında hisse yönlendirmesi yapıldığına şahit olunduğunu aktararak şu değerlendirmede bulundu:

İyi niyetli bu işi yapan da var, kötü niyetli kullanan da var. Sosyal medya mecralarında gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların hisseleri satarak menfaat temin ettiklerini tespit ettik.

"Yatırımcıları yanlış yönlendirenlerin hesaplar kapatılacak"

İlgili kurumlarla görüştüklerini aktaran Gönül, ilgili şahıslar eğer menfaat temin ettiyse hakkında idari para cezası uygulandığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Gönül, yatırımcıları yanlış yönlendiren hesapların kapatılmasını talep edeceklerini söyledi.

Halka arz uyarısı: Kimse garanti veremez

Halka arzlarla ilgili de konuşan SPK Başkanı, ilk halka arzda tavan-tavan gider umuduyla borsaya gelen yatırımcıların olduğunu açıkladı ve bu yatırımcıları da uyararak, "Ne biz ne de başka birisi böyle bir garanti veremez." dedi.