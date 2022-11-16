Hisse senedi yatırımcısının sayısı 3 milyonu geçti

Borsa İstanbul yatırımıncıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Hisse senedi yatırımcısı sayısının 3 milyonu geçtiği bildirildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sosyal medya platformu Twitter üzerinden yatırımcı sayılarındaki değişime ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Pay senedi yatırımcı sayısının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 29 artışla 15 Kasım’da 3 milyon 48 bin kişiye ulaşarak yeni bir rekor kırdığı aktarıldı.

Yatırımcı sayısı hızla artıyor

Buna göre, yatırımcı sayısı son bir ayda 307 bin 452 kişi artarak Nisan 2021'den bu yana en hızlı 30 günlük yükselişini kaydetti.

Bu dönemde pay senedi yatırımcı sayısı yüzde 11 arttı.

Yılbaşından 15 Kasım'a kadar olan süreçte Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısındaki artış 681 bin 896 olurken, bu dönemdeki yükseliş yaklaşık yüzde 29 artışa işaret etti.

İlginin artacağı görüşü hakim

AA'nın haberine göre, BIST 100 endeksinin sene başından bu yana yüzde 150'den fazla getiriyle dikkatleri üzerine çektiğini kaydeden analistler, borsaya ilginin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.