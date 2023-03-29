Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarları yükseltildi Hızlı kargo hizmeti veren şirketlerin şartlarında değişikliğe gidildi. Kamu alacaklarını garanti etmek için bu şirketlerden daha önce alınan teminat mektubu tatarının miktarı genişletildi.

AA

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarları artırıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan yetki alarak hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz edeceği teminat mektubu tutarlarında artışa gidildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine temsil yetkisi tanınması ile bazı eşyaların gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla teminat mektubu sınırı artırıldı

Buna göre, yetki kapsamı işlemlere ilişkin sonradan yapılacak kontroller sonucu doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 1 milyon lira, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 2 milyon liralık teminat mektubu ibraz edilecek.

Söz konusu tutarlar daha önce 250 bin lira ve 500 bin lira olarak uygulanıyordu.

Ek teminat mektubu verilebilecek

Bugünden önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz ettiği teminat mektupları, 29 Eylül 2023'e kadar belirtilen tutarlara göre yenilenecek veya eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilecek.

Tutarlar artırılmazsa

Bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutarlara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınacak.