Hizmet ihracatçıları lojistik sektörü için bir araya geldi

Hizmet ihracatçıları yetkilileri bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve kapasiteyi artırabilmek için neler yapılması gerektiğini konuştu.

Hizmet İhracatçıları Birliği'nden (HİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin lokomotifi olan hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmaların çatı örgütü orta vadedeki 150 milyar dolar ihracat hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

Birliğin bünyesinde yer alan 10 alt sektöre yönelik strateji toplantılarının ikincisinde yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sektörü ele alındı.

Sektörün yoğun ilgi gösterdiği toplantı, sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

YÜK TAŞILMACILIĞI VE LOJİSTİK, TURİZMDEN SONRA EK FAZLA GELİR GETİREN HİZMET SEKTÖRÜ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sektörünün turizmden sonra en fazla döviz kazandırıcı hizmet olduğunu, üstelik Türk ihraç ürünlerini de alıcılara ulaştıran sektör olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip bulunduğunu belirterek, artan ticaret hacmi doğrultusunda büyüyen sektörün karşılaştığı problemleri çözmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, gümrük kapılarının kapasite artışının sektörün artış hızının gerisinde kaldığını, bunun sektöre yaşattığı sıkıntıların farkında olduklarını kaydetti.

"SEKTÖRLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI DAHA İYİ TESPİT EDİP ORTAK BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA YOL HARİTASI ÇİZECEĞİZ”

TİM Hizmet Sektör Konsey Başkanı Ahmet Akbalık da HİB bünyesindeki eğitim hizmetleri, eğlence ve kültür hizmetleri, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, liman işletmeciliği ve yer hizmetleri, yazılım ve bilişim hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, diğer iş hizmetleri sektörlerinin detaylı bir şekilde analizlerini yaptırdıklarını belirtti.

Akbalık, yaklaşık 1 yıldır çok detaylı bir araştırma üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Bu araştırma sayesinde tüm sektörlerimizin mevcut pozisyonlarını, rakiplerimizin stratejilerini, hedef pazarlarımızı ve nasıl konumlandırma yapmamız gerektiği gibi sonuçlara ulaşacağız. Bu sayede sektörlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi tespit edip ortak bir amaç doğrultusunda yol haritası çizeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Lojistik sektörünün Türkiye’nin artan mal ihracatına kaldıraç etkisi yapacağını aktaran Akbalık, “Artık bir ürünü sadece üretmeniz ve satmanız yeterli değil, bu süreci iyi bir lojistikle de entegre ettiğiniz zaman bir değer oluşturuyorsunuz, rekabetçilik gücünüzü artırıyorsunuz. Hedefimiz bizim için stratejik bir öneme sahip olan lojistik sektörünün önündeki engelleri kaldırarak sektörün güçlenmesini sağlamak ve bu sayede hem hizmet ihracatını artırmak hem de mal ihracatına pozitif katkı sağlamak.” ifadelerini kullandı.

"SALGIN SEKTÖRÜN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Başkanı Şahap Çak ise salgın döneminin, sektörün hem temel ihtiyaçlar hem de ihracat için ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Artan döviz kurları nedeniyle başta harcırahlar olmak üzere birçok kalemde ciddi maliyet artışlarıyla karşılaştıklarını ifade eden Çak, “Bugüne kadar ihracatçı statüsünde görülmüyorduk ve birçok ihracat desteğinden faydalanamıyorduk. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulması ve sektörün ihracata katkısının gözler önüne serilmesi bizler için çok sevindirici.” değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATÇILAR YERLİ FİRMALARI TERCİH ETMELİ"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu da ihracatçıların yerli firmaları tercih etmesi gerektiğini aktararak, “Mal ihraç ederken hizmet ithal etmeyelim. Kendi firmalarımızı rekabetçi yapamazsak dışa bağımlılığımızı azaltamayız.” ifadelerini kullandı.