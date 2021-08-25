Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven artışı

TÜİK tarafından, Ağustos 2021 Sektörel Güven Endeksleri yayınlandı. Her ay ilgi ile takip edilen istatistikler, koronavirüs salgınının normalleşme döneminde pozitif gelişiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı sektörel güven endeksleri; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 116,1 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 114,8 iken, ağustos ayında yüzde 1,2 oranında artarak 116,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,6 artarak 116 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,3 artarak 113,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 119,3 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 110,3 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 110,3 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 7,9 artarak 121,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 azalarak 85,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,4 azalarak 123,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 92,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 86,3 iken, ağustos ayında yüzde 7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 83 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 8,5 artarak 101,8 değerini aldı.